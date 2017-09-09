«Арсенал» покинет Дик Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам

В конце сентября «Арсенал» расстанется с Диком Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам футболистов, сообщает The Telegraph.
Специалист, который был одним из ближайших союзников главного тренера клуба Арсена Венгера, вернётся в США по семейным обстоятельствам. Отмечается, что пока не известно, собирается ли «Арсенал» пригласить на место Лоу нового специалиста. Не исключён вариант, что исполнительный директор клуба Иван Газидис возьмёт на себя часть обязанностей, которые выполнял Лоу.
Дик Лоу работал в «Арсенале» на протяжении последних восьми лет. Одним из его главных достижений принято считать трансфер Месута Озила в 2013 году.
Венгер считает «Арсенал» претендентом на чемпионство в этом сезоне