Гранеро – о знакомстве с Месси: было страшно подумать, кем он станет в будущем

Бывший полузащитник «Реала» Эстебан Гранеро, защищающий ныне цвета «Эспаньола», вспомнил о первой встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Мы оба 1987 года рождения. Узнал Месси в 15 лет. Тогда мы с «Реалом» отправились на турнир и заселились в одном отеле с игроками «Барселоны». У меня были хорошие отношения с игроками каталонской команды: Херард Пике, Марк Вальенте, Сеск Фабрегас… В отеле я встретил Пике. Он сказал, что на этот раз они победят. А в то время мы постоянно выигрывали турниры, поэтому я спросил: «С какого чёрта?» Он ответил: «Потому что у нас великолепный новенький». Пике показал в сторону очень низкорослого мальчика, который сидел на краю бассейна, свесив ноги в воду. Пике всегда был шутником, поэтому я не воспринял его слова всерьёз. Подумал, что он просто прикалывается над своим партнёром по команде. Так я в первый раз увидел Месси.
Как мы тогда сыграли с «Барселоной»? Месси нас уничтожил. Они победили со счётом 3:0. Это было впечатляюще. Месси был крошечным, но крепким, как камень. А безумием было то, как он перемещался по полю с мячом в ногах. Мяч будто застревал в его ногах, и его было невозможно оттуда достать. Тогда мне было страшно подумать, кем он станет в будущем. А через 15 лет после этого я снова встретился с ним на поле и подумал: «Блин, он всё ещё здесь», — цитирует Гранеро El Pais.