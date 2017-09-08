Асприлья: как Месси может играть вместе с этим стадом ослов в сборной?

Бывший колумбийский нападающий, а ныне футбольный эксперт и комментатор Фаустино Асприлья раскритиковал ряд игроков сборной Аргентины, продолжающей борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира — 2018. Аргентинцы не сумели выиграть у соперников из Венесуэлы (1:1), потеряв важные очки.
«Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие футболисты. Месси создал три возможности для взятия ворот, которые напугали венесуэльцев. Но ему очень сложно играть с этими булочниками», — приводит слова Асприльи ESPN.
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