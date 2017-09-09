Будогосский предложил расположить камеры на линии ворот в матчах ЧР

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский будет обращаться в Российскую футбольную Премьер-Лигу и к президенту РФС Виталию Мутко с предложением расположить видеокамеры на матчах чемпионата России точно вдоль линии ворот.
«Мы сейчас должны за 20 «копеек» поставить камеры на трибунах и чётко на линии ворот, чтобы она снимала такие ситуации. Да, возможно, у нас будет два-три таких эпизода в сезоне, но она будет стоить 20 «копеек», а не € 15 млн. С этим вопросом я буду обращаться в лигу и лично к Виталию Леонтьевичу Мутко, потому что это человек очень разумный. Он как никто другой понимает актуальность этой ситуации и всегда поддерживал то, что предлагалось в судействе. Видеоповтор ничего не даст, если камеры не будут стоять чётко с обеих сторон линии ворот. Нам нужны четыре камеры, и они должны быть регламентированы. Так мы сможем определить, покинул ли поле мяч или побывал в воротах», — заявил Будогосский, отметив, что случаи с выходом мяча за пределы поля бывают беспредельно трудны для судей.
«Надо понять: что показывают по телевизору, ещё не факт того, ушёл мяч или нет. Вспомните ситуацию в матче ЦСКА — «Ахмат»: с камеры, которая находится за воротами и смотрит под углом, было видно, что мяч вышел за пределы поля, но потом я увидел другую запись, по которой не могу сказать, что мяч покинул поле, это беспредельно трудный эпизод», — приводит слова главы департамента ТАСС.