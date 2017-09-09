Гвардиола: не знаю, заслужил ли Мане красную карточку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Ливерпулем» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
«Пока мы играли в полных составах, игра была равной. Разумеется, после удаления Садио Мане нам стало легче. Мы сыграли вторую половину матча так, как хотели, а у соперника мало что получалось.
До удаления в матче ничего не было ясно. Не знаю, была ли там красная карточка. Не хочу рассуждать об этом", — сказал тренер в эфире Sky Sports.
Видео доступно в «Твиттере».