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Яковлев: у «Спартака» в ЛЧ будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо

9 сентября 2017, суббота. 17:31 Футбол

Форвард «Анжи» Павел Яковлев, в прошлом игравший за «Спартак», прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.

«Игра была равная – могли выиграть и мы, и они. Результат справедливый. «Тосно» — хорошая команда с хорошим атакующим потенциалом. Тяжело играть против команды, которая цепляется за все мячи.

Если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с «Тосно». Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент», — передает слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Гулиев: «Спартаку» не нужны советы перед игрой с «Тосно», они сами всё знают
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак ФК Тосно Павел Яковлев
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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