Яковлев: у «Спартака» в ЛЧ будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо

Форвард «Анжи» Павел Яковлев, в прошлом игравший за «Спартак», прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Игра была равная – могли выиграть и мы, и они. Результат справедливый. «Тосно» — хорошая команда с хорошим атакующим потенциалом. Тяжело играть против команды, которая цепляется за все мячи.
Если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с «Тосно». Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент», — передает слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Гулиев: «Спартаку» не нужны советы перед игрой с «Тосно», они сами всё знают