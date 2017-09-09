Дикань: «Шахтёру» в любом случае надо побеждать «Наполи» в первом матче ЛЧ

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Шахтёра». «Горняки» попали в группу F и сыграют с «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Фейеноордом» (Нидерланды).
«Шахтёр» сейчас в неплохой форме. Я смотрел матчи здесь вживую. Шансы у всех одинаковые. У «Шахтёра» непростой календарь, поэтому нужно в любом случае побеждать здесь «Наполи» в первой игре, потому что дальше предстоят два выезда — с «Манчестер Сити» и «Фейеноордом».
«Шахтёр» — обученная команда, мощная. Она может по ходу матча добавлять, поэтому конкурентам «Шахтера» непросто будет брать очки", — сказал Дикань в эфире канала «Футбол 1».
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