Ордец: перед жеребьёвкой думал о «Ливерпуле», но «Шахтёру» выпал «Ман Сити»

Защитник «Шахтёра» Иван Ордец прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» попали в группу F и сыграют с «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Фейеноордом» (Нидерланды).
«Перед жеребьёвкой хотел, чтобы в группе был клуб из Англии. Думал о «Ливерпуле», но выпал «Манчестер Сити». «Шахтёр» давно не играл с англичанами, потому будет вдвойне интересно.
«Фейеноорд» тоже хорошая команда. Что касается «Наполи», то итальянцы не нуждаются в особом представлении, а я немного слежу за ними. В целом на этом этапе слабых соперников не бывает, все очень непростые. Ожидаем тяжёлых, но интереснейших матчей», — цитирует игрока сайт «Шахтера».
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