Соперник «Зенита» «Вардар» выиграл у «Силекса» в чемпионате Македонии

«Вардар» выиграл у клуба «Силекс» в домашнем матче четвёртого тура чемпионата Македонии. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе «Вардара» по разу отличились Бобан Грнчаров, Тигран Барсегян и Никола Глигоров.
«Вардар» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Македонии, имея в запасе один матч.
В Лиге Европы «Вардар» выступит в одной группе с «Зенитом», «Реалом Сосьедад» и «Русенборгом».
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Чемпионат Македонии, 4-й тур.
«Вардар» — «Силекс» — 3:1.
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