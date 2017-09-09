Промес забил 50-й гол за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». 25-летний голландец на 48-й минуте качнул защитника и пробил в дальний нижний угол, забив свой 50-й гол за красно-белых.
Промес перешёл в московский «Спартак» в августе 2014 года. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин». К 70-й минуте счет 1:0.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.