Джикия: в честь рекорда приготовили Промесу подарок, завтра вручим

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Глобальной проблемы в „Спартаке“ нет, просто в отдельных матчах нам чего-то не хватало. Надеюсь, мы и дальше будем побеждать. Поначалу в первом тайме было трудновато, „Рубин“ хорошо перестраивался, действовал грамотно. Хорошо, удалось забить. Победа закономерна. Поздравил ли команду Федун? Да, зашёл в раздевалку и поздравил.
Квинси Промес забил 50-й гол в 100-м матче за «Спартак»? Поздравили Квинси и завтра подарим ему подарок. Какой — не скажу. Увидите, если он выложит в «Инстаграм».
Мы на сто процентов доверяем и Реброву, и Селихову. У них такая же ротация, как у нас, полевых. Рад и за Тему, и за Селю, что они получают игровое время», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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