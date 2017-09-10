Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выиграл Суперкубок Катара с «Аль-Садд»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, выступающий в составе «Аль-Садд», завоевал очередной трофей в катарской команде. К победам в Кубке наследного принца Катара и Кубке эмира Катара он прибавил триумф в Суперкубке Катара.
Команда Хави одержала победу над «Дель-Духайль» со счётом 4:2, а сам 37-летний футболист отметился двумя результативными передачами.
В «Аль-Садд» Хави выступает с 2015 года, а с этого сезона исполняет обязанности играющего тренера. С 1998 по 2015 годы полузащитник выступал в составе «Барселоны», с которой выиграл в сумме 25 трофеев.