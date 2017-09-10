Канте: сдержал эмоции после гола «Лестеру», поскольку уважаю свою бывшую команду

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте, ставший автором победного гола в ворота «Лестер Сити» (2:1) в четвёртом туре Премьер-лиги, поделился мнением об успехе в противостоянии со своей бывшей командой и ответил освистывавшим его болельщикам «лис».
«Мне всегда очень нравилось играть в моей уже бывшей команде. Я провёл здесь потрясающий год, я всегда стараюсь победить, и сегодня это было важно. Я счастлив забить гол. Всегда приятно поражать ворота, но я сдержал эмоции, поскольку уважаю свою бывшую команду.
Это был сложный матч. У соперников было много шансов, но мы сражались и победили — это самое главное», — приводит комментарий французского полузащитника ВВС.
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