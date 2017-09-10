Куман: после первого пропущенного гола «Эвертон» потерял контроль над игрой

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман остался разочарован поражением от «Тоттенхэма» (0:3) в домашнем матче четвёртого тура английской Премьер-лиги, отдав должное полузащите «шпор».
«Я разочарован. Думаю, что в первые 25 минут мы были в порядке. У нас были возможности для взятия ворот, но после первого гола ситуация усложнилась. Мы потеряли контроль над игрой, яркую полузащиту «Тоттенхэма» трудно контролировать.
«После перерыва третий гол убил уверенность в нашей команде, а «Тоттенхэм» ещё больше прибавил», — приводит послематчевый комментарий специалиста BBS Sport.
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