Нападающий «РБ Лейпциг» Вернер попал в сферу интересов «Реала»

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер заинтересовал скаутскую службу мадридского «Реала». По информации La Sexta, представители испанского клуба посетили встречу национальных команд Германии и Норвегии (6:0) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018 и просмотрели в деле 21-летнего талантливого футболиста. В своём родном Штутгарте Вернер забил два гола в ворота норвежцев.
В минувшем сезоне нападающий стал автором 21 гола и пяти результативных передач в 31 матче «Лейпцига» в Бундеслиге, а в нынешнем первенстве Вернер отличился трижды в трёх играх.