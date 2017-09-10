Хедира и Маркизио не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков в преддверии матча с «Барселоной» (12 сентября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Кьеллини должен вернуться в общую группу в воскресенье. Хедира и Маркизио точно вне игры. У Алекса Сандро была простуда, но надеемся, что он выздоровел. Манджукич в матче с „Кьево“ получил удар в ногу, но там ничего серьёзного. Куадрадо не сыграет из-за дисквалификации, поэтому я ещё не знаю, по какой тактической схеме мы будем играть», — цитирует Аллегри Football Italia.
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