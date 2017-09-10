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Аллегри: Дибала и Неймар могут стать лучшими в мире, когда уйдут Месси и Роналду

10 сентября 2017, воскресенье. 00:41 Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высоко оценил потенциал нападающего туринцев Пауло Дибалы.

«Барселона» хочет меня и Дибалу? Мне это неинтересно. Я счастлив в «Ювентусе», мы хотим продолжить свой путь. В этом сезоне в Серии А есть четыре клуба, которые могут выиграть скудетто.

Дибала очень хорош, он фантастический игрок. Они вместе с Неймаром могут стать двумя лучшими игроками в мире, когда Месси и Роналду закончат карьеры. Я рад за него, мне очень повезло иметь в составе такого игрока", — сказал тренер в эфире Premium Sport.

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Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Криштиану Роналду Лионель Месси Массимилиано Аллегри Неймар Пауло Дибала
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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