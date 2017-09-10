Мората: первая строчка — это самое важное для «Челси», так что нам надо работать

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мыслями о победе над «Лестер Сити» (2:1) в матче 4-го тура АПЛ. Испанец открыл счёт во встрече, отметившись своим третьим голом в чемпионате Англии.
«Это очень важная победа. В матчах с таким противником, как «Лестер», всегда очень сложно, и мы это прочувствовали, когда вели 2:0, и им удалось отыграть один мяч, однако это АПЛ.
Я чувствую себя прекрасно в данный момент, но мы ещё не на первом месте, а первая строчка для нас – самое важное, так что нам надо работать», — цитирует Морату пресс-служба «Челси».
Лондонский клуб (9 очков) после четырёх сыгранных матчей идёт на третьем месте в АПЛ, отставая на одно очко от «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
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