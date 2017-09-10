Моуринью: не могу сказать, что в моей карьере встречались парни лучше, чем Матич

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о полузащитнике Неманье Матиче, который перешёл в стан «красных дьяволов» из «Челси» в летнее трансферное окно.
«Не могу сказать, что в моей карьере встречались парни лучше, чем Матич. Когда я работал в «Челси», я выпустил его в начале второго тайма, но потом мне пришлось его заменить на 70-й или 75-й минуте. Пресса хотела крови, а Неманья очень грустил из-за этого.
Мне тоже было грустно, потому что вся эта ситуация выглядела не очень красиво, и подобное я делал только дважды за всю тренерскую карьеру. На следующий день Матич пришёл ко мне и сказал: «Я недоволен заменой, но это моя вина, я играл плохо и могу понять ваше решение. Будем двигаться дальше». Правда, двигались мы потом не очень долго, потому что через пару недель меня уволили», — цитирует Моуринью Goal.