Матич: чувствую, что буду игроком «Манчестер Юнайтед» долгое время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал, как проходит адаптация в новой команде, а также поделился мнением о матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (4:0). Сербский хавбек перешёл в «МЮ» нынешним летом из «Челси».
«Благодарен одноклубникам, которые приняли меня с первого же дня, я чувствую их поддержку. Благодаря им мне комфортно, и я чувствую, что буду играть за «Манчестер Юнайтед» в течение длительного времени.
Что касается победы над «Вест Хэмом», мы показали хороший футбол. Думаю, что наши болельщики наслаждались игрой. Здорово начать сезон с трёх очков, но чемпионат не заканчивается, нужно набрать много очков. Играть за «МЮ» — это большая ответственность», — цитирует Матича пресс-служба «МЮ».
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