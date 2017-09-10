серия А утвердила новое время начала матча «Лацио» — «Милан»

Матч третьего тура итальянской серии A между «Лацио» и «Миланом» всё же состоится сегодня, 10 сентября, информирует сайт лиги.
Игра, которая должна была начаться в 16:00 мск на стадионе «Олимпико» в Риме, была отложена из-за угрозы стихийного бедствия. Встреча начнётся на час позже — в 17:00 мск.
Из-за осадков в Риме приостановлена работа метро, в некоторых районах отключено электричество и заблокированы дороги.
Ранее из-за погодных условий был перенесён матч «Сампдория» — «Рома», который должен был пройти вчера, 9 сентября.
Матч «Лацио» — «Милан» перенесён из-за погодных условий