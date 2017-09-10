175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

серия А утвердила новое время начала матча «Лацио» — «Милан»

10 сентября 2017, воскресенье. 14:18 Футбол

Матч третьего тура итальянской серии A между «Лацио» и «Миланом» всё же состоится сегодня, 10 сентября, информирует сайт лиги.

Игра, которая должна была начаться в 16:00 мск на стадионе «Олимпико» в Риме, была отложена из-за угрозы стихийного бедствия. Встреча начнётся на час позже — в 17:00 мск.

Из-за осадков в Риме приостановлена работа метро, в некоторых районах отключено электричество и заблокированы дороги.

Ранее из-за погодных условий был перенесён матч «Сампдория» — «Рома», который должен был пройти вчера, 9 сентября.

Матч «Лацио» — «Милан» перенесён из-за погодных условий
Источник: Официальный сайт Серии А Сообщить об ошибке
Теги
Лацио ФК Милан Серия А
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
14:18 серия А утвердила новое время начала матча «Лацио» — «Милан»
14:17 Тайсон: Коваленко — драгоценность украинского футбола!
14:12 Г. Невилл: Кевин Де Брёйне напоминает мне Дэвида Бекхэма
14:07 Игроки «Кальяри» угостили пивом рабочих, построивших временный стадион для клуба
13:47 Тренер «Ньюкасла» Бенитес пропустит матч со «Суонси»
13:36 Шох избран главой МОА «Черноземье»
13:21 Матч «Лацио» — «Милан» перенесён из-за погодных условий
13:10 Моуринью: не могу сказать, что в моей карьере встречались парни лучше, чем Матич
12:53 Ригони дебютирует за «Зенит» в матче с «Динамо»
12:39 Педро: «Челси» играет очень хорошо, мы движемся в верном направлении
12:23 Матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА обслужит испанский арбитр Мальенко
12:16 Мората: первая строчка — это самое важное для «Челси», так что нам надо работать
12:00 «Краснодар» обыграл «Уфу» и возглавил таблицу молодёжного первенства
11:59 Бывший хавбек «Кубани» и «Краснодара» Пиззелли забил с углового
11:44 Бош: Ярмоленко играл в центре атаки, так как у «Боруссии» не получалось впереди
11:29 Игроки «Ньюкасла» получат £ 20 млн, если выиграют Кубок Англии в этом сезоне
11:16 В Турции во время матча вратарю попали в голову бутылкой
11:16 Хедира и Маркизио не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»
10:45 «Динамо» — «Зенит»: петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков
10:24 Бубнов: «Спартак» в матче с «Рубином» напомнил себя образца прошлого сезона
10:22 Абденнур: «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»
10:17 СМИ: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его
10:03 Ракитич: на сто процентов поддерживаем руководство «Барселоны» и президента
10:00 Жёсткий подкат Попова, Каррера кусает Джикию. Фоторепортаж из Тушино
09:43 19 футболистов ЦСКА отправились в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
09:40 Анри: давно слежу за Окслейд-Чемберленом и до сих пор не знаю, в чём он хорош
09:25 Экс-футболист «Локомотива» и «Томи» О’Коннор открыл в Шотландии футбольную школу
08:50 Флорес: «Барселона» серьёзно наказала «Эспаньол», это плохой результат для нас
08:21 Вейналдум: оставшись вдесятером, «Ливерпуль» должен был сыграть лучше
07:54 ФК «Мариуполь» намерен потребовать от «Динамо» гарантии безопасности в Киеве
07:27 Нападающий «РБ Лейпциг» Вернер попал в сферу интересов «Реала»
07:00 Ингасон: наверное, это был не день «Ростова», Кучук и все игроки разочарованы
06:48 Куман: после первого пропущенного гола «Эвертон» потерял контроль над игрой
06:25 Вальверде: мне очень понравился дебют Дембеле, равно как и Паулиньо
06:14 Дибала: игроки «Ювентуса» хорошо потрудились и заслужили победу над «Кьево»
05:57 Кейн: 100 голов за «шпор» — это потрясающе, надеюсь, смогу забить ещё несколько
05:41 Ут после победы над «Баварией»: это великолепный вечер для «Хоффенхайма»
05:33 Канте: сдержал эмоции после гола «Лестеру», поскольку уважаю свою бывшую команду
05:09 Девич забил свой первый гол за «Вадуц» в чемпионате Швейцарии
04:32 Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста о нежелании пожать руку Хьюзу
03:48 Луис Суарес: это привилегия – играть с лучшим футболистом мира
03:18 Пензенский «Зенит»: отказ футболистов играть с «Торпедо» — удар в спину
03:03 Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выиграл Суперкубок Катара с «Аль-Садд»
02:21 Иньеста: уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом
02:07 Хьюз: «Сток Сити» сыграл вничью с лучшей командой АПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент