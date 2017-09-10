Калитвинцев: не против, если «Динамо» начнут называть грозой авторитетов

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о домашнем матче девятого тура РФПЛ с «Зенитом», завершившемся со счётом 0:0.
«Кривить душой не буду: конечно, я доволен. Не буду оценивать ничью как победу, но удовлетворение есть, и не только от результата, а от выполнения требований, о которых говорили перед игрой. Была очень тяжёлая игра. Больше всего порадовала игра в обороне.
Мы отобрали очки и у «Спартака» (2:2. — Прим. «Чемпионата»), и у «Зенита»? Не против, если нас начнут называть грозой авторитетов. Ради бога», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».