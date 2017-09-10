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Лепёхин: «Зенит» должен забивать в каждом матче и показывать гораздо лучшую игру

10 сентября 2017, воскресенье. 16:45 Футбол

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Динамо» (0:0).

«Я не удивлён. Да, ждал победу «Зенита», поскольку команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Но результат закономерный, ничья была справедлива, обе команды именно её заслужили.

«Зенит» должен показывать гораздо лучшую игру. Забитые мячи должны быть в каждом матче, и это как минимум. Сказывается сейчас то, что состав у питерцев обновлённый. Но, знаете, мне казалось, что игроки, поигравшие в топ-чемпионатах, должны быстрее приспосабливаться и понимать своих партнёров. Однако команда ещё собирается. Тренер «Динамо» понимал, что у него обойма слабее и подобрал нужную тактику, которая и позволила заработать одно очко в таком сложном матче.

Постоянно говорят, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне? Да об этом рано говорить было и тогда, и после матча с «Динамо». Ещё почти целый год до конца. А о том, что «Зенит» может претендовать на медали, говорят в каждом сезоне. Питерцы просто сейчас в таком статусе, поэтому подобные разговоры и будут постоянно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит Константин Лепёхин
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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