А. Давыдов: когда Панюкова ждать в основном составе «Зенита» — вопрос не ко мне

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов высказал мнение о перспективах нападающего Андрея Панюкова. Давыдова спросили, когда Панюкова ждать в основном составе главной команды. В пяти матчах первенства Футбольной национальной лиги 22-летний форвард забил семь голов.
«Мы всё для этого делаем, он забивает. А когда ждать — это вопрос не ко мне. Насколько видит главный тренер его перспективы. Парень старается, в тренировочном процессе к нему претензий нет. Готов ли он конкурировать с нападающим основы „Зенита“? Если скажу, что готов, то это будет провокация для первой команды. Если скажу, что не готов, то скажу неправду о том, что он делает. Уже то, что он забивает в каждом матче, говорит о его качестве. Посмотрим, как он будет развиваться, сколько забивать, как двигаться, думать.
Для первой команды игроки нужны качественные, к чему он и стремится. Я рад, что Андрей работает очень здорово, следит за собой в плане состояния. Будем ждать, надеяться, что это может свершиться, почему нет? Надо мотивировать себя чуть выше, чем положено. Природа определит его старания и трудолюбие", — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».