«Герта» и «Вердер» сыграли вничью при судействе Штайнхаус

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала на своём поле «Вердер». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:1.
На 38-й минуте встречи счёт в матче открыл австралийский полузащитник «Герты» Мэтью Лэки. «Вердер» отыгрался на 59-й минуте после точного удара Томаса Делейни.
Главным арбитром в этой встрече впервые в истории Бундеслиги и всех европейских первых мужских футбольных дивизионов была женщина Бибиана Штайнхаус. 38-летняя немка за весь матч показала одну жёлтую карточку полузащитнику «Герты» Пер-Сильяну Шелбреду на 36-й минуте.
«Герта» (4 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вердер» (1) находится на 16-й строчке.
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