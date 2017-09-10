Шалимов: в «Краснодаре» всегда уверены, что смогут взломать защиту соперника

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Когда мы выходим на поле, то всегда уверены, что сможем взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и выиграть. Другое дело, это не всегда получается.
Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов», — сказал Шалимов.
«Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место