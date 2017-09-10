Панюков: жду ли приглашения от Манчини? Просто пытаюсь хорошо делать свою работу

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал домашнюю ничью с «Кубанью» (3:3) в матче 13-го тура ФНЛ, а также сообщил, что старается хорошо выполнять свою работу.
«Что произошло в концовке матча, когда мы пропустили? Ошиблась наша оборона. Мне кажется, подобные ошибки нельзя допускать на уровне ФНЛ, за них непременно наказывают. В результате мы упустили победу в матче, который должны были выиграть. Пусть мы тоже забивали после оплошностей соперников, но при счёте 3:2 нельзя отдавать очки на последней минуте добавленного времени.
Был ли мой гол сегодня самым казусным гол в карьере? По крайней мере, один из самых неожиданных. Мяч вполне мог оказаться в сетке после удара нашего вратаря Егора Бабурина, я сделал касание почти на ленточке. Да, помешал голкиперу соперников. Он имел шанс успеть вернуться и отбить мяч. Я мог не делать касание, но думаю, для меня этот гол более важен, чем для Бабурина.
Жду ли приглашения в главную команду от Роберто Манчини? Я просто стараюсь хорошо делать свою работу», — цитирует Панюкова пресс-служба клуба.
В пяти матчах первенства Футбольной национальной лиги 22-летний Панюков забил семь голов за «Зенит-2».