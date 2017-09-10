Соперники «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» и «Шериф» одержали победы в чемпионате

Датский «Копенгаген» и молдавский «Шериф», которые являются соперниками «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, одержали победы в матчах чемпионатов своих стран.
«Копенгаген» в матче 8-го тура чемпионата Дании на своём поле обыграл «Мидтьюлланн» со счётом 4:3. «Копенгаген» с 12 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице датского первенства.
«Шериф» в матче 9-го тура чемпионата Молдавии на выезде обыграл «Сперанцу» со счётом 2:1. Таким образом, «Шериф» с 23 очками сохранил лидерство в таблице молдавского первенства.
«Локомотив» проведёт первый матч Лиги Европы с «Копенгагеном» на выезде 14 сентября, а с «Шерифом» «железнодорожники» впервые встретятся 19 октября.
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