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«Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы

5 сентября 2017, вторник. 19:27 Футбол

«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы-2017/18. В список вошёл новичок «железнодорожников» португалец Эдер, а также травмированные Ведран Чорлука и Ари.

Всего в заявку «Локомотива» попали 33 игрока. Позиции игроков приведены по версии официального сайта УЕФА.

Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков;

Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов;

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мацей Рыбусь, Михаил Лысов.

Нападающие: Ари, Эдер, Артём Галаджан.

По итогам жеребьёвки Лиги Европы «Локомотив» попал в группу F, где сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Антонио Эдер Ари — футболист Ведран Чорлука
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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