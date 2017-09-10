«Сельта» нанесла «Алавесу» третье поражение подряд на старте Примеры

«Сельта» выиграла у «Алавеса» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Алавес» потерпел третье поражение в турнире подряд.
Единственный гол на 34-й минуте у «Сельты» забил нападающий Максимилиано Гомес, результивную передачу отдал форвард Пионе Систо.
«Сельта» с тремя очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» с нулем баллов находится на предпоследней, 19-й строчке.