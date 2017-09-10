Р. Билялетдинов: «Локомотив» не будет сильно горевать из-за ничьей в Грозном

Бывший главный тренер дубля «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ между московским клубом и «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Непонятно, что было с полем «Ахмат Арены». Возможно, его дефекты сказались на игре в моменты приёма мяча. В целом, команды с ним быстро работали, особенно «Ахмат» в середине второго тайма, когда нужно было отыграться. У «Локомотива» были хорошие попытки подхода к воротам соперника, да и «Ахмат» мог ещё забить.
Всем хочется догнать и перегнать «Зенит», но, думаю, «Локомотив» не будет сильно горевать из-за потери двух очков. Всё-таки счёт по игре, а автогол Родолфо – удачный момент, который обернулся в пользу «Локомотива». Да, был шанс выйти на первое место, но прошла только треть чемпионата. Очки всегда нужны, ближе к концу они становятся золотыми. Но пока всё по делу.
Считаю, что перед игрой в Лиге Европы «железнодорожники» провели хороший матч. Они не проиграют в Копенгагене. Мой прогноз, что в этом матче «Локомотив» выиграет. Не тот контингент у «Копенгагена», чтобы обыграть «Локомотив», который будет собран, нацелен ни на ничью, а на победу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.