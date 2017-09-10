Р. Фердинанд: сравнивать Рашфорда с Оуэном – это неуважение

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что неуважительно сравнивать 19-летнего нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда и других молодых игроков с его бывшим партнёром по «МЮ» и национальной сборной Майклом Оуэном.
«Нельзя сравнивать этих молодых мальчишек с тем, что делал Майкл Оуэн. Я упоминал об этом ранее: Оуэн в том же возрасте, что и Рашфорд, уже выиграл две Золотые бутсы английской Премьер-лиги и забил 50 голов. У Рашфорда – 20 мячей. Эти нынешние молодые ребята являются хорошими игроками, но, когда их начинают сравнивать, — это неуважение», — цитирует Фердинанда BT Sport.
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