Талалаев: не знаю только, где у «Тамбова» Гафар. Ну, к концу месяца найдётся

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от домашнего матча 13-го тура ФНЛ с «Томью» (3:1). Форвард Абдул Гафар вновь не попал в заявку.
«Хорошая игра за исключением десяти минут после пропущенного гола. Очень рад, что футболисты исправили те ошибки, которые у нас были в Самаре. Стали чаще попадать в створ, до первого гола пробили в штангу. Очень рад за наших нападающих. Не знаю только, где у нас Гафар. Он 5-го числа сидел на замене, сегодня 10-е, а он по-прежнему сидит. Ну, к концу месяца найдется, и будет у нас третий форвард (смеется).
Также хочу отметить наших руководителей. Пока фамилии называть не хочу, но будем работать до конца. На рынке свободных агентов, скажем так, отделили зерна от плевел. И надеюсь, что до 14-го числа заявим еще одного очень хорошего игрока.
Что касается «Томи», то мы знали, что у них есть вариант игры в три защитника и в четыре защитника. Мы готовились к обоим, и я рад, что наши заготовки сработали. Но хочу отметить Валерия Юрьевича Петракова и работу. Все знают сложные финансовые условия в Томске. При этом команда играет, бьется, и легко с ней никому не будет. Как не было сегодня легко и нам", — цитирует тренера сайт ФНЛ.