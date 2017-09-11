Женщина-арбитр Штайнхаус: чувствую облегчение, что всё закончилось

Главным арбитром матча 3-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» — «Вердер» (1:1) впервые в истории высшего немецкого дивизиона и всех европейских первых мужских футбольных дивизионов была женщина — Бибиана Штайнхаус. После игры 38-летняя Штайнхаус рассказал о своих эмоциях.
«Для нас главное не быть в центре внимания по окончании 90 минут. Нам это удалось, и именно поэтому мы очень рады. Я просто чувствую облегчение, что всё закончилось. С нетерпением жду завтрашнего дня, всё вернётся в нормальное русло. Шумиха вокруг моего дебюта? Я просто не читала газет», — приводит Deutsche Welle слова Штайнхаус.
«Герта» и «Вердер» сыграли вничью при судействе Штайнхаус