Хазри забил эффектный гол пяткой на 2-й минуте дебютного матча за «Ренн»

Полузащитник «Ренна» Вахби Хазри дебютировал за красно-чёрных в матче пятого тура чемпионата Франции с «Марселем» (3:1) и в начале встречи забил свой первый гол. Тунисец на второй минуте матча пяткой отправил мяч в ворота соперников.
«Это было отличное возвращение во Францию, я хотел получить удовольствие, поэтому доволен. Результатом не удивлён, потому что знаю силу „Ренна“. Мы провели отличный матч в плане ведения игры», — приводит слова Хазри L'Equipe.
Предыдущим клубом Хазри был «Сандерленд».
Видео гола хавбека можно посмотреть в «Твиттере».
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