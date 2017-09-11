Зидан не намерен отказываться от ротации в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что не собирается отказываться от ротации состава, которую применял всегда, Французский специалист сказал об этом после домашнего матча 3-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который завершился ничьей со счётом 1:1.
«Я не буду менять то, что собираюсь делать в работе с командой. Из-за одной неудачной игры мы не должны сходить с ума. Я верю в целесообразность своих подходов, и мы будем продолжать работать так же», — приводит слова Зидана Marca.
В данный момент у «Королевского клуба» 5 очков и 7-е место в турнирной таблице.
Зидан: «Реал» не показывает хороший футбол, нужно искать какие-то решения