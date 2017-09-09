Зидан: «Реал» не показывает хороший футбол, нужно искать какие-то решения

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат матча с «Леванте» (1:1) в третьем туре Примеры.
«Не могу быть довольным после сегодняшнего выступления команды. Теперь мы потеряли четыре очка и должны быть немного обеспокоены. Нужно искать какие-то решения, так как мы не показываем хороший футбол.
Сегодня нам не хватало многих вещей. Начало матча всегда очень важно, а мы начали не очень хорошо. Мы играли с командой, которая закрылась в обороне, и не показали должной интенсивности. Нам надо забивать первыми, но забили они, и это беспокоит меня больше всего. Тем не менее мы не будем терять голову и намерены готовиться к следующей игре", — цитирует Зидана Football Espana.
«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»