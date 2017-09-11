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Румменигге резко раскритиковал Левандовского после его слов о «Баварии»

11 сентября 2017, понедельник. 06:52 Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал нападающего команды Роберта Левандовского. Последний в свою очередь высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность философии клуба. Польский футболист выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платежеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона».

«Было бы очень жаль, если бы он всё так и понимал. Лояльность философии клуба – ген «Баварии», и это очень важно для наших болельщиков. У нас уже давно серьёзная и успешная философия. Я скорее согласен с канцлером Германии, чем с Левандовским. Канцлер говорила, что трату денег нужно сокращать и регулировать. Роберт наверняка взволнован трансферами «ПСЖ». Но он играет в «Баварии» и зарабатывает за это очень много денег, Мне очень жаль, что он высказался таким образом. Тот, кто публично критикует клуб, тренера и одноклубников, будет иметь дело лично со мной», — цитирует Румменигге Bild.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Роберт Левандовски
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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