Эффенберг: советую «Баварии» продать Левандовского в «ПСЖ» или «Барселону»

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг посоветовал мюнхенцам продать форварда Роберта Левандовского и сосредоточиться на наигрывании талантливых немецких футболистов.
Левандовски на прошлой неделе раскритиковал неспособность клуба соответствовать платежеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона».
«Левандовски атакует философию клуба. Президент Ули Хёнесс уже несколько раз говорил, что не будет платить за новичков по 100-150 миллионов евро. Я сам говорил несколько недель назад, что «Бавария» рискует отстать от „ПСЖ“ и „Барселоны“, если не будет платить эти суммы. Но Левандовски — игрок, он должен хорошо подумать перед такими заявлениями и выражать их внутри клуба.
У нас уже есть суперзвёзды. Выкладывать € 100-200 млн за суперзвёзд? За эту сумму можно купить пять или шесть классных немецких игроков, которые знают, как нужно играть в команде и потому будут успешными на международном уровне.
Советую «Баварии» отказаться от иностранных топ-игроков в ближайшие годы, в том числе и от Левандовского. Пусть переходит в «ПСЖ» или «Барселону». Тогда у него будет клуб, который делает то, что ему нравится", — написал Эффенберг в колонке для T-Online.