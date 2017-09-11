Матч «Реал» — «Барселона» перенесён из-за участия мадридцев в клубном ЧМ

Матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона», который был запланирован на 20 декабря этого года, перенесён. Об этом сообщает AS. Такое решение принято в связи с участием «Реала» в клубном чемпионате мира.
Руководство мадридского клуба обратилось с просьбой перенести игру и получило одобрение. Таким образом, матч «Реал» — «Барселона» состоится 23 декабря. Начало — в 13:00 (12:00 мск) После трёх туров «Барселона» лидирует в чемпионате, а «Реал» занимает 7-е место
Напомним, что клубный чемпионат мира пройдёт в ОАЭ с 6 по 16 декабря.
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