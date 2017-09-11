Стартовали матчи группового этапа фестиваля «Большие звёзды светят малым»

9 сентября в Анапе, Витязево и Новороссийске стартовали игры группового этапа финала международного фестиваля «Большие звёзды светят малым». За главный кубок соревнований сражаются 84 команды из разных уголков России.
Сенсацию первого дня финального турнира сотворил победитель дивизиона Александра Головина «Горняк» из 14-тысячного посёлка Бачатского. Он переиграл со счётом 3:2 ДЮСШ №3 из областного Кургана. Все три гола, один краше другого, у «горняков» забил Михаил Гринблат. Отличилась и команда футболиста «Зенита» Александра Кокорина, белгородская ДЮСШ №6 «Партизан-1», одолев нижегородскую ДЮСШ–НН – 1:0.
Кокорин выступает генеральным спонсором крупнейшего в России фестиваля, а финансовую помощь ему оказывают партнёры Российского футбольного союза.