Р. Гарсия: кричалки о моей отставке – это нормально, фанаты хотят побед

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал скандирование болельщиков во время матча 5-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:3). Фанаты требовали отправить тренера в отставку.
«Это нормально. Фанаты хотят побед. После последнего поражения дома им в психологическом плане было тяжело. Но мы ничего не говорим. Будем работать с удвоенной силой и готовиться к Лиге Европы.
Волновался ли я? Ну нет. Мне грустно, потому что я не хочу видеть такую игру «Марселя». Эта команда может играть лучше», — цитирует Гарсию L’Equipe.
«Марсель» не может выиграть на протяжении трёх туров и занимает в чемпионате Франции 10-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».
В «Амьене» предположили, что обыграют «Марсель» со счётом 13:1