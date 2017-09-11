Клопп: Коутиньо фантастический игрок, надеюсь, скоро сможем рассчитывать на него

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5) не играл полузащитник Филиппе Коутиньо. Специалист выразил надежду, что сможет рассчитывать на бразильца в поединке Лиги чемпионов с «Севильей».
«Это было решение, принятое с учётом текущего сезона. Он вернулся после долгого перелёта, после двух матчей и трёх недель без тренировок.
Мы играем в среду, в субботу, играем, играем, играем. Поэтому мы решили, что ему лучше три-четыре дня хорошо потренироваться и быть доступным к следующему матчу. Теперь у нас хорошие новости.
Фил – фантастический игрок, и мы надеемся, что сможем использовать его как можно скорее», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» — «Севилья» состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.