Клопп: Коутиньо не сделал ничего непростительного. Всё нормально

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, в каком настроении в расположение команды вернулся полузащитник Филиппе Коутиньо. В летнее трансферное окно бразилец хотел перейти в «Барселону», но клубы не смогли договориться о сделке.
«Лето было не самым лёгким временем в плане трансферов, но окно закрыто. Такие ситуации, как с Коутиньо, происходят не в первый и не в последний раз. Думаю, мы отлично справились с произошедшим. Филиппе не сделал ничего непростительного. Всё нормально», — цитирует Клоппа The Telegraph.
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