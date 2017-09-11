Конте: Канте провёл фантастический матч, теперь это топ-игрок

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после выездной победы над «Лестер Сити» (2:1) в 4-м туре АПЛ похвалил за игру полузащитника Н'Голо Канте.
«Это было потрясающее выступление, и он провёл фантастический матч. Он забил, но кроме того сделал массу отличных забеганий, и я считаю, что Н'Голо — игрок высочайшего класса. Он всегда развивается, и теперь, как мне кажется, он стал очень хорошо действовать и с мячом.
Раньше мне многие говорили, что, действуя без мяча, он проявляет прекрасную выносливость и он настоящий трудяга. Теперь же он существенно улучшил свою игру при владении мячом. Я рад этому, ведь мы много с ним работали. Теперь это топ-игрок.
Быть лучшим игроком Премьер-лиги прошлого сезона — это замечательно, и в текущем сезоне он подтверждает это звание. Н'Голо — очень важный игрок для нас, однако любой игрок может развиваться, и надо обладать волей к работе и развитию. Развиваться можно до самого конца карьеры", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».