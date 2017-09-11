Вице-президент «Монако»: Менди хотел перейти только в «Манчестер Сити»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что левый защитник Бенжамен Менди не имел желания переходить в «Челси», его интересовал только вариант с «Манчестер Сити».
«Какое-то время мы отговаривали его от ухода, подумали, что, возможно, он захочет остаться ещё на один сезон, но Бенжамен сказал: „Нет, Вадим, я хочу перейти в «Манчестер Сити» и поработать с Гвардиолой".
Бенжамен честно сказал мне, поэтому когда «Сити» заплатил нужную сумму, а он стал самым дорогим защитником в мира, то мы больше не ставили перед ним преград. Мы всё обдумали и сказали: «Хорошо, теперь ты можешь уйти», — цитирует Васильева L'Equipe.
Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе переходил в «ПСЖ», но я его понял