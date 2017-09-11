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Бензема стал четвёртым вице-капитаном «Реала»

11 сентября 2017, понедельник. 16:17 Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал четвёртым вице-капитаном клуба. Это стало возможно в результате ухода защитника Пепе, который ранее также был вице-капитаном мадридцев, пишет Marca.

Капитаном в сезоне-2017/18 по-прежнему будет Серхио Рамос, а первым вице-капитаном — защитник Марсело. Нападающий Роналду, который выступает за «Реал» с 2009 года и впервые надел капитанскую повязку «сливочных» 6 января 2013 года, является вторым вице-капитаном. Тогда в матче с «Реалом Сосьедад» (4:3) капитан команды, голкипер Икер Касильяс, и вице-капитан, нападающий Гонсало Игуаин, остались в запасе, а третий и четвёртый вице-капитаны Рамос и Марсело не попали в заявку на игру.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.

Бензема стал четвёртым вице-капитаном «Реала»

Бензема стал четвёртым вице-капитаном «Реала»

Фото: www.realmadrid.com
Роналду станет вторым вице-капитаном «Реала» после ухода Пепе
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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11 сентября 2017, понедельник
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