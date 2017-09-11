«СКА-Хабаровск» продлил ничейную серию в матче с «Уралом»

«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 1:1. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью в четвертом матче подряд.
В дебюте второго тайма Георгий Чантурия прорвался к лицевой линии, откуда прострелил в руку Александру Пуцко. Арбитр решил поставить пенальти, который Чантурия реализовал ударом в левый нижний угол.
На 75-й минуте Мирослав Маркович прошёл к штрафной «Урала» и сыграл по краю на Павла Карасёва, а тот удачно прострелил в центр на набежавшего Виталия Федотова, который расстрелял ворота из убойной позиции.
«Урал» (10 очков) занимает 10-е место в таблице, «СКА-Хабаровск» (7 баллов) — 14-й.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.