Тарханов: «Урал» пропустил непонятный, обидный гол в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Не получилось забить, естественно, поскольку подходов у нас было достаточно много. Были передачи, прострелы, но не могли никак замкнуть. Ну и пропустили непонятный гол, обидный. В середине поля мяч потеряли, и защитники не смогли справиться. А больше моментов у соперника не было.
Ставку на быстрый гол не делаем. Есть момент — надо забить. И у Чантурии в первом тайме было много проходов, из которых можно было что-то выжать. Пока не могу сказать, что с Чантурией. Он попросил замену. Глушков хорошо вышел, обострил, и они хорошо включались. Кто восстановится к следующему матчу из травмированных? Наверное, Бикфалви», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».