Поддубский: не сказал бы, что в концовке защищались лучше, чем со «Спартаком»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью с «Уралом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 1:1. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью в четвертом матче подряд.
«Уже третий мяч у нашей команды забивает тот, кто выходит на замену? Ну, это не чутье. Говорил, что начали больше работать над атакующими действиями. Очень приятно, что наконец-то забили первый гол на выезде. Не сказал бы, что в последние минуты защищались лучше, чем со „Спартаком“. Оборонялись, но тоже имели неплохие выходы к воротам соперника.
К сожалению, не смогли правильно распорядиться. Но всё равно, думаю, счёт закономерный. Провалили первые 20 минут — не знаю, с чем это связано. А во втором тайме добавили в движении», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».